Валерия Гай Германика продает на "Авито" фильм про Александра Емельяненко

Фото: avito.ru
Режиссер Валерия Гай Германика решила продать биографический фильм о бойце смешанного стиля (ММА) Александре Емельяненко.
Она выложила картину на платформе "Авито", запросив за нее 50 миллионов рублей.
"Продается уникальный запрещенный фильм культового режиссера Валерии Гай Германики. Будет отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей", – говорится в объявлении.
Фильм о Емельяненко вышел в 2020 году. Германика описала его как "самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником – с самим собой".
В прошлом году Валерия Гай Германика объявила о намерении снять сериал "Обоюдное согласие", центральной темой которого станет проблема насилия над женщинами.
Сюжет психологического триллера будет построен на истории преподавательницы в исполнении Светланы Ивановой. Героиня обвинит группу мужчин в изнасиловании после отдыха на яхте, а позже столкнется с осуждением общества.
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