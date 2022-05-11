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Спорт

17:34

Валерия Гай Германика продает на "Авито" фильм про Александра Емельяненко

культураспорт

Фото: avito.ru

Режиссер Валерия Гай Германика решила продать биографический фильм о бойце смешанного стиля (ММА) Александре Емельяненко.

Она выложила картину на платформе "Авито", запросив за нее 50 миллионов рублей.

"Продается уникальный запрещенный фильм культового режиссера Валерии Гай Германики. Будет отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей", – говорится в объявлении.

Фильм о Емельяненко вышел в 2020 году. Германика описала его как "самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником – с самим собой".

В прошлом году Валерия Гай Германика объявила о намерении снять сериал "Обоюдное согласие", центральной темой которого станет проблема насилия над женщинами.

Сюжет психологического триллера будет построен на истории преподавательницы в исполнении Светланы Ивановой. Героиня обвинит группу мужчин в изнасиловании после отдыха на яхте, а позже столкнется с осуждением общества.

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