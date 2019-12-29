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Спорт

09:06

Емельяненко победил Джексона в поединке Bellator в Японии

спорт

Фото: twitter.com/scottcoker

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко победил американца Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

В воскресенье 43-летний спортсмен завершил бой в первом раунде нокаутом. Для Емельяненко это 15-я победа таким образом. Ему осталось провести два боя, после чего он планирует завершить карьеру.

"Очень рад, что сегодня я сумел одержать победу и порадовать вас, дорогие фанаты! Именно здесь, в Японии, произошло мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь и уважение", – рассказал боец после победы.

Спортсмен добавил, что его карьера заканчивается и этот бой может стать для него последним в Японии. В завершении он поблагодарил всех своих болельщиков за поддержку.

"Я счастлив снова немного порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается, и, возможно, это мой последний поединок в Японии. Спасибо всем, кто поддерживал меня здесь, низкий вам поклон, а также всем, кто молился за меня в России", – сказал спортсмен.


На счету Емельяненко 46 поединков в смешанных единоборствах. В 39 из них он одержал победу, в шести – поражения. Еще один его бой признали несостоявшимся.

В октябре российский боец Федор Емельяненко сообщал, что закончит спортивную карьеру через три поединка. Он рассказывал, что это решение принято в связи с уже должным для завершения карьеры возрастом, добавив, что чувствует себя хорошо.

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