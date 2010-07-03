Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры

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Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.

"Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить", – заявил спортсмен.

По его словам, его прощальный тур будет состоять из трех поединков, один из которых пройдет в России. Ближайший поединок Емельяненко пройдет в Японии 29 декабря. Россиянин сразится с американцем Куинтоном Джексоном.

На счету Емельяненко 45 поединков в смешанных единоборствах. В 38 из них он одержал победу, в шести – поражения. Еще один его бой признали несостоявшимся.