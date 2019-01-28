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19:59

Кадыров пригласил Емельяненко в "Ахмат"

спорт

19:59

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца Федора Емельяненко на сборы в спортивный клуб "Ахмат". Он сделал это заявление после того, как спортсмен потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.

"В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК "Ахмат", на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом. А сегодня двери клуба "Ахмат" перед Федором Владимировичем открываются настежь", – пишет Кадыров в социальных сетях.

Он пообещал также, что спортсмену будет не до разговоров в бойцовском зале и через короткое время он "будет достойно выглядеть в октагоне". Кадыров добавил, что человеку, который "носит громкое имя Последний Император", негоже лежать на настиле через полминуты после начала поединка. Глава Чечни подытожил, что "глубоко опечален" поражением Емельяненко.

42-летний российский боец Федор Емельяненко уступил американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. Бой завершился нокаутом уже на первой минуте первого раунда. Емельяненко сообщил, что после нокаута чувствует себя нормально.

спорт

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