Емельяненко рассказал о самочувствии после нокаута

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о самочувствии после финального поединка Гран-при Bellator против Райана Бейдера из США. Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза смешанных единоборств (ММА) России.
"После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов", − цитирует Емельяненко ТАСС. Боец выразил надежду, что уже через пару недель все заживет. Российский спортсмен также поблагодарил всех, кто помогал ему в подготовке, "кто приехал на бой и кто встал рано утром посмотреть поединок".
Ранее сообщалось, что 42-летний россиянин уступил американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. Бой завершился нокаутом уже на первой минуте перового раунда.
На счету Емельяненко 45 поединков в смешанных единоборствах. В 38 из них он одержал победу.
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