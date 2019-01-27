Емельяненко рассказал о самочувствии после нокаута

Фото: ТАСС

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о самочувствии после финального поединка Гран-при Bellator против Райана Бейдера из США. Слова спортсмена приводит пресс-служба Союза смешанных единоборств (ММА) России.

"После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов", − цитирует Емельяненко ТАСС. Боец выразил надежду, что уже через пару недель все заживет. Российский спортсмен также поблагодарил всех, кто помогал ему в подготовке, "кто приехал на бой и кто встал рано утром посмотреть поединок".

Ранее сообщалось, что 42-летний россиянин уступил американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. Бой завершился нокаутом уже на первой минуте перового раунда.

На счету Емельяненко 45 поединков в смешанных единоборствах. В 38 из них он одержал победу.