Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:46

Федор Емельяненко проиграл в бою за титул чемпиона мира

спорт

08:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Chris Carlson/AP

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов уступил американцу Райану Бейдеру. Бой завершился нокаутом на первой минуте перового раунда.

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе. На 35-й секунде 42-летний россиянин пропустил прямой удар в голову, упав на настил ринга. Затем рефери остановил бой.

Поражение стало шестым для Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. А 35-летний Бейдер, ныне владеющий чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал свою 27-ю победу при пяти поражениях.

По мнению президента американской лиги PFL Рэя Сефо, Емельяненко стоит подумать о завершении карьеры, передает ТАСС.

"Нужно ли заканчивать Федору? Годы нас не щадят, поэтому, конечно, надо об этом подумать", – сказал глава PFL.

В октябре минувшего года Емельяненко победил американца Чейла Соннена. Поединок прошел в Нью-Йорке в рамках организации Bellator.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика