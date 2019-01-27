Федор Емельяненко проиграл в бою за титул чемпиона мира

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов уступил американцу Райану Бейдеру. Бой завершился нокаутом на первой минуте перового раунда.
Поединок состоялся в Лос-Анджелесе. На 35-й секунде 42-летний россиянин пропустил прямой удар в голову, упав на настил ринга. Затем рефери остановил бой.
Поражение стало шестым для Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. А 35-летний Бейдер, ныне владеющий чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал свою 27-ю победу при пяти поражениях.
По мнению президента американской лиги PFL Рэя Сефо, Емельяненко стоит подумать о завершении карьеры, передает ТАСС.
"Нужно ли заканчивать Федору? Годы нас не щадят, поэтому, конечно, надо об этом подумать", – сказал глава PFL.
В октябре минувшего года Емельяненко победил американца Чейла Соннена. Поединок прошел в Нью-Йорке в рамках организации Bellator.
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