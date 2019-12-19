Боец Емельяненко станет донором костного мозга

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Российские бойцы станут донорами костного мозга, чем помогут людям с раком крови. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что бойцы смешанных единоборств сдадут биоматериал в начале следующей недели, после чего войдут в регистр доноров костного мозга Русфонда.

Кроме Федора Емельяненко, который сагитировал остальных, к акции присоединятся Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков, а также их тренер Владимир Воронов.

Известно, что шанс найти человека с подходящим генотипом составляет лишь один к 10 тысячам, однако с каждым разом доноров становится все больше. Каждый год трансплантация костного мозга требуется свыше 4 тысячам взрослых россиян. Кроме того, в ней нуждаются порядка тысячи детей.

Ранее в РНИМУ имени Пирогова прошла большая неделя донора. Она была нацелена на лечение взрослых и детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови.