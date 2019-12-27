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Спорт

13:54

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слова своего старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым", – сказал спортсмен.

Накануне Федор Емельяненко заявил, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым. По его словам, он помирится с младшим Александром, когда тот извинится перед всеми, кого он обидел.

Братья Емельяненко поссорились в 2014 году после того, как против младшего из них завели дело об изнасиловании.

В 2015 году Емельяненко получал 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в 2016 году он досрочно вышел на свободу.

В 2013-м спортсмена оштрафовали на 700 тысяч рублей за пьяный дебош на борту самолета. Тогда же Емельяненко обвиняли в нанесении побоев одному из посетителей столичного кафе. Позже стороны договорились о примирении.

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