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Спорт

09:15

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

спорт общество

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою. Запись опубликована на его странице в Instagram.

"Флешмоб "Вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана", – заявил боец в своем посту.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Кадыров опубликовал ролик на своей странице в Instagram, в котором спросил подписчиков о том, на какой арене его бой с Емельяненко будет зрелищней.

Он добавил, что "полон решимости преподнести небольшой урок мастерства в любом варианте". При этом Кадыров подчеркнул, что постарается не допустить долгого и скучного "урока".

В своем последнем поединке 38-летний Емельяненко победил Михаила Кокляева. Бой не продлился и одного раунда: боец MMA нокаутировал соперника и извинился перед зрителями за скоротечную схватку. Всего в его профессиональной карьере 28 побед в 36 поединках.

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