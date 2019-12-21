Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.

Кадыров опубликовал ролик на своей странице в Instagram, в котором спросил подписчиков о том, на какой арене его бой с Емельяненко будет зрелищней.

"На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, "порхая как бабочка и жаля как оса"?", – сказал глава Чечни.

Он добавил, что "полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте". При этом Кадыров подчеркнул, что постарается не допустить долгого и скучного "урока".

В своем последнем поединке 38-летний Емельяненко победил Михаила Кокляева. Всего в его профессиональной карьере 28 побед в 36 поединках.

Ранее сообщалось, что российские бойцы станут донорами костного мозга, чем помогут людям с раком крови. Они сдадут биоматериал в начале следующей недели, после чего войдут в регистр доноров костного мозга Русфонда.

