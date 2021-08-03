Валерия Гай Германика снимет сериал о насилии над женщинами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Режиссер Валерия Гай Германика объявила о намерении снять сериал "Обоюдное согласие", центральной темой которого станет проблема насилия над женщинами. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Я никогда не замечала, но, оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему", – заявила автор.
Сюжет психологического триллера будет построен на истории преподавательницы в исполнении Светланы Ивановой. Героиня обвинит группу мужчин в изнасиловании после отдыха на яхте, а позже столкнется с осуждением общества.
По словам генерального продюсера проекта Данилы Шарапова, сценарий многосерийного проекта создавался в течение шести лет. Премьера сериала планируется на 2022 год.
Валерия Гай Германика известна как режиссер фильма "Все умрут, а я останусь" и сериалов "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни".
В апреле сообщалось о первой совместной работе известных российских актеров Сергея Петрова и Данилы Козловского. Они снялись в сериале "Надвое" для стримингового сервиса more.tv.
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