Валерия Гай Германика снимет сериал о насилии над женщинами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Режиссер Валерия Гай Германика объявила о намерении снять сериал "Обоюдное согласие", центральной темой которого станет проблема насилия над женщинами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Я никогда не замечала, но, оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему", – заявила автор.

Сюжет психологического триллера будет построен на истории преподавательницы в исполнении Светланы Ивановой. Героиня обвинит группу мужчин в изнасиловании после отдыха на яхте, а позже столкнется с осуждением общества.

По словам генерального продюсера проекта Данилы Шарапова, сценарий многосерийного проекта создавался в течение шести лет. Премьера сериала планируется на 2022 год.

Валерия Гай Германика известна как режиссер фильма "Все умрут, а я останусь" и сериалов "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни".

В апреле сообщалось о первой совместной работе известных российских актеров Сергея Петрова и Данилы Козловского. Они снялись в сериале "Надвое" для стримингового сервиса more.tv.