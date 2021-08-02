Актер из "Декстера" умер во время съемок фильма в США

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Актер Джей Пикетт умер во время съемок фильма "Долина сокровищ" в США. Об этом сообщает News.ru.

"Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актеров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло", – отметил продюсер фильма Трэвис Миллс.

Причина смерти 60-летнего актера не сообщается, однако появилась информация, что с ним случился инфаркт.

Джей Пикетт известен по таким сериалам, как "Декстер", "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Менталист".