Стала известна дата премьеры "Властелина колец"

Фото: twitter.com/LOTRonPrime

Сериал "Властелин колец" получил дату премьеры. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт стримингового сервиса Amazon Prime.

Создатели картины показали кадр из нового проекта, на котором главный герой смотрит вдаль. "2 сентября 2022 года новое путешествие начнется", – написали они.

Сериал будет состоять не меньше чем из пяти сезонов, в каждом из которых – по восемь-десять эпизодов. Режиссером нового проекта стал Хуан Антонио Байона, съемки ведутся в Новой Зеландии.

Ранее москвичам рассказали о кинопремьерах августа. По словам экспертов, главная новинка последнего месяца лета – триллер "Девять совсем незнакомых людей".