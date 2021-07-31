Тамбовская область совместно с Японией готовит музыкальные проекты к юбилею Рахманинова

Фото: tambov.gov.ru

Общие музыкальные проекты планируют реализовать Тамбовская область и Япония к 2023 году, когда будет отмечаться юбилей 150 лет с рождения композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности вице-губернатора Тамбовской области Сергея Юхачева.

"У нас есть договоренность c послом Японии в России Тоехиса Кодзуки, который и сам является большим ценителем творчества Рахманинова, что в 2023 году Тамбовская область и Япония реализуют ряд совместных музыкальных проектов, приуроченных к юбилею композитора", – заявил Юхачев.

Он также отметил, что речь идет о концертах и мастер-классах японских пианистов, которые готовы выступить на главных площадках региона. Не исключено проведение совместных фестивалей.

"В МГУ им. Ломоносова есть студенческое японское сообщество, которое также заинтересовано в подобном сотрудничестве. Сейчас все это будет активно прорабатываться", – обратил внимание Юхачев.

По поручению Владимира Путила празднование 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет в России в 2023 году. В утвержденном плане юбилейных мероприятий 102 торжества, 21 из которых проведется в Тамбовской области. Там же находится музей-усадьба Рахманинова "Ивановка" – один из крупнейших музыкальных культурных центров, с которым связаны жизнь и творчество композитора. В имении Ивановка Уваровского района Сергей Рахманинов много жил и работал в 1890–1917 годах.

Композитор родился в 1873 году в дворянской семье, а консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Он сочинил некоторые произведения еще в годы учебы. В их числе романс "В молчаньи ночи тайной", первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактная опера "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С начала 20 века Рахманинов давал постоянные концерты как в России, так и за рубежом, а также принимал участие в деятельности Русского музыкального общества и Российского музыкального издательства.

Ранее роскартография представила переложенные на музыку цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы. Проект был разработан при участии Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии.

