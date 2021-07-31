Тамбовская область совместно с Японией готовит музыкальные проекты к юбилею Рахманинова

Фото: tambov.gov.ru
Общие музыкальные проекты планируют реализовать Тамбовская область и Япония к 2023 году, когда будет отмечаться юбилей 150 лет с рождения композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности вице-губернатора Тамбовской области Сергея Юхачева.
"У нас есть договоренность c послом Японии в России Тоехиса Кодзуки, который и сам является большим ценителем творчества Рахманинова, что в 2023 году Тамбовская область и Япония реализуют ряд совместных музыкальных проектов, приуроченных к юбилею композитора", – заявил Юхачев.
Он также отметил, что речь идет о концертах и мастер-классах японских пианистов, которые готовы выступить на главных площадках региона. Не исключено проведение совместных фестивалей.
"В МГУ им. Ломоносова есть студенческое японское сообщество, которое также заинтересовано в подобном сотрудничестве. Сейчас все это будет активно прорабатываться", – обратил внимание Юхачев.
По поручению Владимира Путила празднование 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет в России в 2023 году. В утвержденном плане юбилейных мероприятий 102 торжества, 21 из которых проведется в Тамбовской области. Там же находится музей-усадьба Рахманинова "Ивановка" – один из крупнейших музыкальных культурных центров, с которым связаны жизнь и творчество композитора. В имении Ивановка Уваровского района Сергей Рахманинов много жил и работал в 1890–1917 годах.
Композитор родился в 1873 году в дворянской семье, а консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Он сочинил некоторые произведения еще в годы учебы. В их числе романс "В молчаньи ночи тайной", первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактная опера "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С начала 20 века Рахманинов давал постоянные концерты как в России, так и за рубежом, а также принимал участие в деятельности Русского музыкального общества и Российского музыкального издательства.
Ранее роскартография представила переложенные на музыку цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы. Проект был разработан при участии Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: