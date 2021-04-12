Роскартография представила "звучание" рельефа тел Солнечной системы

Видео: YouTube/Roscartography JSC

Роскартография представила переложенные на музыку цифровые модели рельефа небесных тел Солнечной системы.

Проект был разработан при участии Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий (КЛИВТ) Московского государственного университета геодезии и картографии.

При работе над музыкальными композициями специалисты ориентировались на цифровые модели рельефа Меркурия, Луны, Марса и его спутника Фобоса, а также ряда спутников Юпитера и Сатурна. Их формировали по космическим снимкам с помощью обработки на особом российском программном обеспечении.

Главной композицией подборки стала работа "Ио-планетный друг". Трек, который в стиле ambient обработал композитор Михаил Мищенко, посвящен вулканической горной гряде спутника Юпитера Ио. Другие песни с альбома посвящены лунному кратеру Богуславский, кратеру Меркурия под названием "Рахманинов" и другим небесным объектам.

На минувшей неделе Минобороны РФ представило на официальном сайте раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. На платформе опубликовали документы из архивов, которых раньше не было в публичном доступе.

