Российский космонавт рассказал, почему человеку так сложно будет полететь на Марс

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Российский космонавт Сергей Ревин считает, что пока сложно определить, через сколько лет человек может оказаться на Марсе. По его мнению, человечество еще не научилось бороться с трудностями, которые предстоят в пути. Об этом он сказал во время телемоста.
"Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации. Если мы летаем вокруг Земли на невысокой орбите, мы защищены радиационными поясами. А дальше уже нет такой защиты, какая есть у Земли, поэтому это большая проблема", – отметил он.
Во время телемоста со Звездным городком Ревин рассказал о работе в космосе детям и взрослым из Аргентины и других стран Латинской Америки. Мероприятие было приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.
Ранее стало известно, что герой России, летчик-космонавт Роман Романенко 12 апреля в режиме онлайн расскажет о своем опыте полета в космос, о жизни на орбите.
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