Раймонд Паулс заявил о готовности уйти со сцены

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Известный латышский пианист и композитор Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам музыканта, он давно задумывался о своем уходе, однако основной причиной такого решения стало состояние его здоровья.

"У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье – мои ноги работают не так хорошо, как должны бы", – сказал он.

В связи с этим в СМИ распространилась информация о том, что запланированные на это лето концерты, посвященные 85-летию композитора, станут последними.

Сам Паулс при этом не стал отрицать, что эти концерты станут своего рода прощанием с публикой.

"Я не хочу спекулировать на этом, как многие мои коллеги, которые каждый год прощались со зрителями, но потом все равно возвращались, и это уже смешно", – отметил пианист.

Ранее ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор объявила о своем уходе со сцены. Она рассказала, что приняла такое решение в связи с возрастом и усталостью.