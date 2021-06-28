Квентин Тарантино объяснил, почему хочет оставить кинематограф

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Режиссер Квентин Тарантино заявил, что намерен оставить кинематограф после того, как представит свой десятый фильм. Свое решение он объяснил в эфире ток-шоу "В настоящее время с Биллом Маром".

"Я хорошо знаю историю кино. С возрастом режиссеры лучше не становятся. Например, Дон Сигел. Если бы он оставил свою карьеру в 1979 году, когда снял "Побег из Алькатраса", то какой же это был бы последний фильм! Какой мощный финальный аккорд! Но он завершил карьеру двумя другими картинами ("Грубая огранка" и "Сглазили". – Прим. ред.)", – отметил режиссер.

Тарантино добавил, что он работает в кино уже более 30 лет, что, по его мнению, является большим сроком.

При этом режиссер не стал рассказывать, о чем будет его последняя картина. Предполагается, что это может быть ремейк "Бешеных псов", третья часть боевика "Убить Билла" или новое прочтение фэнтези "Звездный путь".

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино издаст свою первую художественную книгу. Основой для сюжета станет его фильм "Однажды в... Голливуде". Издать произведение намерена компания Harper Collins уже летом 2021 года.

