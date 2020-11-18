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Культура

16:37

Тарантино издаст книгу по мотивам "Однажды в... Голливуде"

культура

Фото: стоп-кадр из фильма "Однажды в… Голливуде", 2019, реж. – К. Тарантино

Режиссер Квентин Тарантино издаст свою первую художественную книгу. Основой для сюжета станет его фильм "Однажды в... Голливуде", сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что издать произведение намерена компания Harper Collins уже летом 2021 года.

Главными действующими персонажами книги станут актер Рик Далтон и дублирующий его Клифф Бут. По словам самого Тарантино, он вырос на книгах по фильмам и хочет внести свой вклад в развитие этого литературного направления.

Также сообщается, что Тарантино планирует представить читателям эссе и рецензии Cinema Speculation – они будут посвящены кинолентам 70-х.

Ранее в Сети представили первый трейлер новой версии "Крестного отца 3". Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что этот вариант фильма больше всего соответствует видению финала легендарной трилогии.

Квентин Тарантино новеллизирует свой фильм "Однажды в Голливуде"

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