Warner Bros. показала первый трейлер фильма "Том и Джерри"

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Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри". В картине совмещены игра живых актеров и элементы мультипликации, сообщает "Газета.ру".

Режиссером киноленты стал Тим Стори. По сюжету сотрудница нью-йоркского отеля Кайле собирается избавиться от мышонка Джерри, который может испортить предстоящую церемонию бракосочетания, и решает привлечь к этому делу уличного кота Тома.

Отмечается, что релиз фильма запланирован на 2021 год.

Ранее стало известно, что российский прокат возглавила кинолента Виктора Шамирова "Непосредственно Каха". Сборы фильма составили уже 230 миллионов рублей.