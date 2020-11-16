Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат

Фото: кадр из фильма "Непосредственно Каха" (2020), режиссер – Виктор Шамиров

Российская комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" возглавила отечественный прокат в минувшие выходные, сообщает "Газета.ру".

По сюжету два друга влюбляются в одну девушку и борются за ее расположение.

Комедия вышла на российские экраны 12 ноября. Главные роли исполнили Артем Калайджян, Артем Каракозян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева и другие. Сборы фильма составили уже 230 миллионов рублей.

На второе место вышел фильм Роберта Земекиса "Ведьмы" с 28,4 миллиона рублей. На третьем месте оказался хоррор о серийном убийце в теле старшеклассницы "Дичь" Кристофера Лэндона. Картина собрала 25,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.