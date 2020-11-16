Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13:58

Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат

культура кино

Фото: кадр из фильма "Непосредственно Каха" (2020), режиссер – Виктор Шамиров

Российская комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" возглавила отечественный прокат в минувшие выходные, сообщает "Газета.ру".

По сюжету два друга влюбляются в одну девушку и борются за ее расположение.

Комедия вышла на российские экраны 12 ноября. Главные роли исполнили Артем Калайджян, Артем Каракозян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева и другие. Сборы фильма составили уже 230 миллионов рублей.

На второе место вышел фильм Роберта Земекиса "Ведьмы" с 28,4 миллиона рублей. На третьем месте оказался хоррор о серийном убийце в теле старшеклассницы "Дичь" Кристофера Лэндона. Картина собрала 25,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Ленту "Дорогие товарищи!" выдвинули на премию "Оскар"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать