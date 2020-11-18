Вышел первый трейлер новой версии "Крестного отца 3"

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Первый трейлер новой версии "Крестного отца 3" представили в Сети.

Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что этот вариант фильма больше всего соответствует видению финала легендарной трилогии. Картина получила и новое имя: "Крестный отец" Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".

По словам Копполы, для этой версии финальной части были созданы новые начало и конец. Также изменены некоторые сцены и кадры, скорректирована и музыкальная составляющая картины.

Третью часть выпустили еще 30 лет назад, в 1990 году. Критики и зрители отозвались о картине довольно сдержанно, хотя первые две части считаются одними из лучших в истории кинематографа. Однако картина все же получила номинации на "Оскар".

Премьера новой третьей части легендарной трилогии запланирована на 4 декабря.

Ранее Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри". В картине совмещены игра живых актеров и элементы мультипликации.