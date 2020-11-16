Назван главный фильм 2020 года

Фото: кадр из фильма "Плохие парни навсегда". Режиссер – Адиль Эль Арби, Билал Фалла

Картина "Плохие парни навсегда" стала фильмом года по версии американской премии People’s Choice Awards. Главные роли в комедийном боевике исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, сообщает портал Deadline.

Также отмечается, что лучшей комедией 2020 года стала "Будка поцелуев – 2", а лидером среди драм стал "Гамильтон". Для семейного просмотра пользователи выбрали мультипликационный фильм "Вперед".

Обладателем звания "Лучший сериал" стала "Анатомия страсти", лучшим драматическим телесериалом пользователи назвали популярный "Ривердейл". Среди фантастических многосерийных лент зрители выбрали "Вайнону Эрп".

Лучшим актером признали Уилла Смита, актрисой – Тиффани Хэддиш, специальную награду – Icon Award – получила Дженнифер Лопес.

Ранее стало известно, что российский прокат возглавила кинолента Виктора Шамирова "Непосредственно Каха". Сборы фильма составили уже 230 миллионов рублей.