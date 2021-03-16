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"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер попрощалась со своими фанатами в новом документальном фильме на телеканале Sky. Об этом сообщает "Газета.ру".

В свой 81 год певица перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, которая привела к трансплантации почки в 2017 году. Она заявила, что последние годы жизни хотела бы провести вдали от камер.

Тернер также призналась, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства после домашнего насилия, перенесенного во время первого замужества.

"Она сказала, что отправляется в Америку, чтобы попрощаться с американскими поклонниками и завершить карьеру. Я думаю, этот фильм и та премьера – это финал", – рассказал второй муж исполнительницы Эрвин Бах.

В 2018 году старший сын Тины Тернер совершил самоубийство. Тело Крэйга Тернера обнаружили в его доме в Калифорнии. Известно, что Крэйг Тернер работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Он состоял в Национальной ассоциации риелторов США.