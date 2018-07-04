СМИ сообщили о кончине старшего сына Тины Тернер

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Старший сын американской певицы Тины Тернер совершил самоубийство. Тело Крэйга Тернера обнаружили во вторник в его доме в Калифорнии. Новость появилась на сайтах Variety и Fox News.

Журналисты ссылаются на коронерскую службу округа Лос-Анджелес. По информации судебно-медицинских экспертов, 59-летний Крэйг покончил с собой.

Известно, что Крэйг Тернер работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Он состоял в Национальной ассоциации риелторов США.

Семья Тернер пока комментариев по поводу смерти Крэйга не дала.