Названы лауреаты премии "Грэмми-2021"

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/ТАСС

63-я музыкальная премия "Грэмми-2021" состоялась в Лос-Анджелесе несмотря на перенос торжества из-за пандемии и множество скандалов вокруг пандемии.

По количеству номинаций в 2021 году лидировала певица Бейонсе – она стала первой исполнительницей за всю историю премии, которая завоевала 28 статуэток в 9 категориях. Далее следуют исполнительницы Родди Ричч, Тейлор Свифт и Дуа Липа, получившие по шесть номинаций.

"Песней года" стала I Can’t Breathe исполнительницы HER. Награду за "Лучшего нового исполнителя" получила Megan Thee Stallion, одновременно получив статуэтки в номинациях "Лучшая рэп-песня" и "Лучшее рэп-исполнение" за песню Savage, записанную вместе с Бейонсе.

"Альбомом года" стал Folklore Тейлор Свифт. "Лучшим рэп-альбомом" – King’s Disease от Nas. Гарри Стайлз получил награду за "Лучшее сольное поп-исполнение" песни Watermelon Sugar, в дуэте же победили Леди Гага и Ариана Гранде с записью Rain on Me.

"Лучший поп-альбом" принадлежит Дуа Липе, "Лучший рок-альбом" – группе The Strokes. "Лучшим рок-исполнителем" этого года стала певица Fiona Apple с песней Shameika, а ее Fetch the Bolt Cutters признан "Лучшим альтернативным альбомом".

Kaytranada стала обладательницей "Самого лучшего танцевального/электронного альбома". "Самым прогрессивным R&B-альбомом" стал It Is What It Is исполнителя Thundercat. "Лучшим R&B-исполнителем" стала Бейонсе.

В жанре "Кантри" лучшим исполнителем признан Винс Гилл, а "Лучший кантри-альбом" принадлежит Миранде Ламберт.

"Самый лучший латинский поп или урбан-альбом" выпустил Bad Bunny. Обладателем статуэтки за "Лучшую ремикс-запись" стал Imanbek, а "Лучшим музыкальным видео" стал клип на песню Brown Skin Girl Бейонсе.

Ранее главной победительницей "Грэмми-2020" стала 18-летняя Билли Айлиш, победившая сразу в пяти номинациях. В этом году она завоевала статуэтку в категории "Запись года".