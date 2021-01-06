Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли на весну

Фото: Invision/AP/TASS/Jordan Strauss

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила о переносе церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми". Об этом сообщается на официальном сайте.

Изначально планировалось, что 63-я церемония вручения награды пройдет 31 января. Решение о переносе мероприятия организаторы приняли после переговоров с экспертами в области здравоохранения, ведущим церемонии и исполнителями.

"Мы переносим эфир 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", – утверждается в заявлении.

Организаторы отмечают, что одной из главных причин переноса стала критическая ситуация с пандемией в Лос-Анджелесе. Традиционно церемония вручения "Грэмми" проходит именно там.

"Нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые работают над подготовкой шоу", – заключили в академии.

Ранее в США представили номинантов на премию "Грэмми". Наибольшее количество номинаций получила певица Бейонсе, которая претендует на победу в восьми категориях.