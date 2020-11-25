В США представили номинантов на премию "Грэмми"

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи США представила список номинантов на премию "Грэмми" 2021 года, сообщается на ее сайте.

Наибольшее количество номинаций получила певица Бейонсе, которая может стать лауреатом премии в восьми категориях: "Песня года", "Лучшее R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня", "Лучшее рэп-исполнение", "Лучшая рэп-композиция", "Лучшее музыкальное видео", "Лучший музыкальный фильм". В номинации "Запись года" жюри предстоит столкнуться сразу с двумя песнями Бейонсе – Black Parade и Savage.

Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Roddy Ricch поборются за "Грэмми" в шести номинациях, причем двое последних могут стать победителями в категории "Запись года". В этой же категории представлены Билли Айлиш, Post Malone и Doja Cat.

Звание лучшего альбома года могут завоевать записи Post Malone, Дуа Липы, Джейкоба Кольера, Jhené Aiko, Тейлор Свифт, Coldplay, Black Pumas, и Haim.

Кроме того, в категории "Лучшее соло-исполнение классической музыки" номинирован российский пианист Даниил Трифонов за альбом "Направление Рахманинов: Прибытие". Он поборется с исполнителями российского происхождения из Германии и США – Игорем Левитом и Кириллом Герштейном, а также итальянцем Августином Гаделичем.

Накануне в США объявили лауреатов 48-й международной телепремии "Эмми", онлайн-церемония вручения прошла в Нью-Йорке.