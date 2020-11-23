Киностудия имени Горького объявила о старте фестиваля киномузыки Soundtrack

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Киностудия имени Горького сообщила об открытии фестиваля музыки в кино Soundtrack. Участниками проекта, организованного при поддержке министерства культуры РФ и при участии Московского продюсерского центра, может стать любой желающий. Для этого необходимо снять на видео собственное исполнение одной из представленных в списке песен из фильмов киностудии и выложить запись в социальных сетях.

"Мы рады объявить о старте проекта и ждем, что с помощью фестиваля Soundtrack любимые песни из фильмов Киностудии Горького получат новую жизнь в актуальном молодежном формате. Ведь эти песни – неотъемлемая часть нашей культуры, они добрые, энергичные, запоминающиеся. Хорошие тексты и мелодии должны жить в современных переработках, это совершенно нормально. Уверена, участники конкурса нас приятно удивят. Ждем с нетерпением!" – заявила генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Звездные наставники проекта – музыкант и исполнитель Брендон Стоун, а также певец и блогер Роман Каграманов – оценят участников, набравших наибольшее количество лайков. Финалисты проекта выступят на специальном онлайн-концерте.

Ранее Киностудия имени Горького открыла собственный YouTube-канал. Планируется, что ресурс постепенно соберет на своей площадке более 500 фильмов.