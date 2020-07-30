Скульптуры режиссеров и актеров планируют установить в сквере у киностудии имени Горького

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Аллею со скульптурами режиссеров и актеров планируют создать в сквере у киностудии имени Горького. Первая скульптура может появиться в 2021 году, заявила гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

"У нас есть проект по созданию в сквере нашей киностудии нескольких скульптурных композиций, приуроченных к юбилею наших режиссеров и актеров. Аллея скульптурных композиций наших великих людей, работавших на киностудии, планируется в нашем сквере, сейчас идет работа в этом направлении", – поделилась она.

"Надеюсь, уже следующим летом можно будет посмотреть на первую скульптуру в нашем сквере", – рассказала Слащева.

В "Музеоне" установили три новых скульптуры – это "Кролик", "Носорожик" и "Малыш". Выпускница Московского художественного института имени Сурикова Ольга Муравина подарила их парку на день рождения. Экспонаты украсили главную аллею – напротив входа в Новую Третьяковку. Экспозиция продлится месяц.

На ВДНХ появились две новые инсталляции. В Ландшафтном парке в День семьи, любви и верности установили композицию "Птицы" Седрика Ле Борна и кинетическую скульптуру "Армадилло" от Энтони Хоу.