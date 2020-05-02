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Общество

07:24

Киностудия имени Горького запустила YouTube-канал

культура кино общество

Фото: depositphotos/2nix

Киностудия имени Горького открыла собственный YouTube-канал. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы кинокомпании.

Там подчеркнули, что ресурс постепенно соберет на своей площадке более 500 фильмов.

"Это будут как шедевры "золотой коллекции" – "Три тополя на Плющихе», "Тихий дон", "Гостья из будущего" <...>, так и ленты последних лет – "Подкидыш", "Детки напрокат", "Варенье из сакуры" и другие", – рассказала генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Известно, что канал уже выложил подборку фильмов к 75-летию Победы – "Семнадцать мгновений весны", "А зори здесь тихие...", "Майские звезды" и другие.

"Мы рады представить зрителям богатейшее наследие киностудии, которое оказало большое влияние на отечественный и мировой кинематограф", – сказала Слащева.

Ранее киностудия имени Горького совместно с Музеем Победы на Поклонной горе подготовила уникальные мультимедийные инсталляции. В разработке также принял участие "Научно-исследовательский кинофотоинститут".

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