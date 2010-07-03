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12:59

Фильм о Зое Космодемьянской планируют выпустить в прокат 9 мая 2020 года

культура кино

12:59

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Фото: ТАСС/Г. Ячменев

Фильм о Зое Космодемьянской планируется выпустить к 9 мая 2020 года. Об этом сообщил глава Минкультуры России Владимир Мединский.

Мединский отметил, что на днях завершились съемки художественного фильма "Зоя", добавив, что съемками картины занималась киностудия имени Горького.

"Надеемся, что к следующему 9 мая он выйдет в прокат", – цитирует слова Мединского Агентство "Москва".

Съемки фильма о первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, начались в феврале 2019 года. В картине с точностью будут восстановлены все детали ее жизни и события последней ночи.

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