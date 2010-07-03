Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму "Курск"

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Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму "Курск". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокатное удостоверение для фильма "Курск" подписано, дата выхода – 27 июня, аудитория 16+", – говорится в сообщении.

В основе картины "Курск" лежат события, которые произошли в 2000 году, когда в результате катастрофы погибла подводная лодка "Курск". Фильм построен на основе картины Роберта Мура "Время умирать".

Главные роли в картине исполнили Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Макс фон Сюдов и Колин Ферт. Режиссером фильма выступил Томас Винтерберг, а его продюсером – Люк Бессон.