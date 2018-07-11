Люка Бессона опять обвинили в домогательствах

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Кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона снова обвинили в домогательствах, сообщает ТАСС. На этот раз с обвинениями выступила бывшая директор по кастингу.

49-летняя женщина подала жалобу на имя прокурора Парижа. В заявлении они написала о совершенном над ней сексуальном насилии. Адвокат Люка Бессона Тьерри Марембер отказался комментировать эту новость. Он пояснил, что сейчас ведется следствие.

В середине мая на режиссера пожаловалась 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой. Она рассказала, что Бессон ее изнасиловал в отеле "Бристоль" недалеко от Елисейского дворца. После этой жалобы адвокат Марембер заявил, что режиссер категорически отвергает "вымышленные обвинения". Он добавил, что Бессон свалился со стула, когда услышал, что ему предъявляют.

В июле Бессон заявил, что планирует снимать свой следующий фильм в России. Действие ленты происходит в далеком XXVIII веке. По сюжету два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) отправляются на планету Альфа, где собираются тысячи существ со всех концов галактики.