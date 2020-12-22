"Голубой огонек" на телеканале "Россия 1" покажут с эффектом дополненной реальности

Фото: ITAR-TASS/Алексей Ладыгин

Новогодний "Голубой огонек" на канале "Россия 1" впервые покажут с эффектом дополненной реальности. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала агентству РИА Новости.

Там отметили, что зрителей ждут искренние пожелания, зажигательные хиты и отличное настроение.

"Впервые появится эффект дополненной реальности, который оживит картинку и добавит ощущение праздника и волшебства", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что концерт откроет кавер-версия песни группы Kiss. Ее исполнят Леонид Агутин, Сергей Лазарев и Дима Билан. Кроме того, Emin и Владимир Кузьмин споют песню "Сибирские морозы", а Валерий Сюткин и Екатерина Гусева исполнят композицию "Последняя электричка".

"Ильдар Абдразаков и Тамара Гвердцители подарят зрителям Besame Mucho, Таисия Повалий и Глеб Матвейчук закружат всех в танце под Mamma Maria, Юлия Савичева и Сосо Павлиашвили зажгут под Bamboleo, а трио Ларисы Долиной, Александра Панайотова и Игоря Бутмана представят свою версию знаменитой Чаттануга Чу-чу", – сообщили в пресс-центре телеканала.

Там добавили, что в новогоднем концерте также примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, Лолита и другие артисты.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе и Леонид Агутин выступят с новогодней программой в Доме музыки. Праздничный проект "Любимые песни о главном" с участием звезд российской эстрады пройдет 23 декабря.