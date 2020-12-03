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Культура

18:38

Меладзе и Агутин выступят с новогодней программой в Доме музыки

культура концерты

Фото: пресс-служба Московского международного Дома музыки

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдет 23 декабря праздничный музыкально-театральный проект "Любимые песни о главном" с участием звезд российской эстрады. Мировые хиты и любимые мелодии из кинофильмов исполнят Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Евгений Дятлов, Дмитрий Певцов и другие известные артисты.

"Все приглашенные звезды в проекте не только потрясающие вокалисты, но и самобытные актеры. Для них каждая песня – свой оригинальный образ, своя история, рождающая необычное сценическое продолжение. Поэтому зрителей в этот вечер ждет масса сюрпризов и необычных перевоплощений", – поделился автор идеи, музыкальный руководитель и постановщик шоу Сергей Жилин.

Джазовые стандарты и голливудские хиты исполнит "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина. Кульминацией праздника станет обязательный номер любой новогодней программы – в Светлановском зале прозвучит песня Happy New Year.

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