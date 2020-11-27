Меладзе отреагировал на попадание в рейтинг нежелательных артистов на новогодних огоньках

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певец Валерий Меладзе усомнился в объективности результатов рейтинга нежелательных артистов на новогодних огоньках, в который он попал. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот: кого люди хотят видеть на "голубых огоньках", – список был почти таким же. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение этот авторитетный источник информации, но многое зависит от того, на чем они основывались и насколько это объективно", – сказал Меладзе.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало антирейтинг звезд российского шоу-бизнеса, которых зрители не хотят видеть в новогодних передачах. Возглавил его Валерий Меладзе. За ним расположилась Ольга Бузова. В списке также оказались рэпер Моргенштерн, Николай Басков и Филипп Киркоров.

На прошлой неделе Валерий Меладзе пожаловался на трудности в жизни артистов из-за ограничений по коронавирусу. Певец заявил, что потерял почти весь свой годовой заработок, и предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах.

