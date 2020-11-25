Лолита рассказала о финансовых трудностях артистов из-за COVID-19

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Певица Лолита Милявская рассказала о финансовых трудностях артистов из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых или не топовых (не имеет отношения) человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты. Мы их кормить и содержать не можем, они кормят себя сами. У нас есть свой близкий круг, свои музыканты, которым тоже восемь месяцев выплачивать зарплату просто нереально", – сказала певица.

В начале октября певец Лев Лещенко заявил, что из-за коронавируса российские артисты несут огромные убытки. Он объяснил, что без большого числа зрителей невозможно окупить представления. По его словам, расходы на организацию перевешивают из-за необходимости тратиться на аппаратуру и зарплату артистам.

С аналогичным заявлением ранее выступил певец Валерий Меладзе. Он пожаловался на трудности в жизни артистов из-за ограничений по коронавирусу. Певец заявил, что потерял почти весь свой годовой заработок, и предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах.

Кроме того, юмористка Елена Воробей заявила, что во время пандемии коронавируса артистам пришлось столкнуться с трудностями, о которых большинство зрителей не подозревает. По ее словам, многие артисты оказались "в долгах и ипотеках". В связи с этим она попросила выделить артистам льготы на продукты первой необходимости.

