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Культура

14:51

Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены

культура

Фото: AP Photo/Antonio Calanni, File

Ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор объявила о своем уходе со сцены. Об этом сообщает "Газета.ру".

Она рассказала, что приняла такое решение в связи с возрастом и усталостью.

"Концертов и мероприятий больше не будет", – отметила певица.

О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых сообщение об ее уходе со сцены оказалось сюрпризом.

В следующем году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, как отметила исполнительница, будет последним.

Ранее певица, автор песен и музыкальный продюсер МакSим назвала причину своего ухода со сцены. Артистка напомнила о серьезной аварии, в которую она попала в прошлом году.

С множественными внутренними повреждениями она два месяца пролежала в больнице. После ДТП у МакSим появились осложнения с сосудами.

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