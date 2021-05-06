PR-директор Бузовой подтвердил ее госпитализацию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
PR-директор Ольги Бузовой Антон Богословский официально прокомментировал госпитализацию телеведущей, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, звезда на самом деле находится в больнице. Ей сделали операцию. За ее состоянием сейчас следят врачи.
Пр этом причины госпитализации Бузовой не называются. Некоторые СМИ сообщали, что все из-за травмы, которую телезвезда получила во время участия в шоу "Ледниковый период". Сама Бузова произошедшее никак не комментирует.
Об экстренной госпитализации ведущей стало известно 5 мая. Журналисты поинтересовались у матери телеведущей Ирины Бузовой о состоянии и причинах госпитализации ее дочери. Женщина заявила, что не владеет никакой информацией о госпитализации.
В апреле Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. По словам артистки, после того как она уснула под капельницей, ей пришло много сообщений от близких и фанатов. Она их успокоила и заверила, что с ней все нормально.
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