Мать Бузовой прокомментировала экстренную операцию дочери

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова экстренно госпитализирована с необходимостью операции. Об этом сообщает Пятый канал.
Журналисты поинтересовались у матери телеведущей Ирины Бузовой о состоянии и причинах госпитализации ее дочери.
"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", – ответила она.
На данный момент причины госпитализации и состояние певицы неизвестны.
В апреле Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. По словам артистки, после того как она уснула под капельницей, ей пришло много сообщений от близких и фанатов. Она их успокоила и заверила, что с ней все нормально.