Мать Бузовой прокомментировала экстренную операцию дочери

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова экстренно госпитализирована с необходимостью операции. Об этом сообщает Пятый канал.

Журналисты поинтересовались у матери телеведущей Ирины Бузовой о состоянии и причинах госпитализации ее дочери.

"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", – ответила она.

На данный момент причины госпитализации и состояние певицы неизвестны.

В апреле Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса. По словам артистки, после того как она уснула под капельницей, ей пришло много сообщений от близких и фанатов. Она их успокоила и заверила, что с ней все нормально.