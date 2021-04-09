Бузова оказалась под капельницей и обратилась к поклонникам

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ольга Бузова потеряла голос и легла под капельницу из-за сильного стресса, сообщают "Дни.ру".

По словам артистки, после того как она уснула под капельницей, ей пришло много сообщений от близких и фанатов. Она их успокоила и заверила, что с ней все нормально.

"Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос", – сказала Бузова. Она добавила, что голос очень нужен особенно сейчас, так как уже сегодня ей предстоит играть в спектакле.

Ранее Бузова сообщила, что хочет исполнить гимн России на крупном международном турнире. Для примера она назвала чемпионат мира и парад Победы.