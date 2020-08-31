В Москве злоумышленники отняли гитару у бывшего участника "Дома-2"

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В центре Москвы четверо злоумышленников отняли гитару у Габриэля Диаса Альвареса, принимавшего участие в реалити-шоу "Дом-2". Полиция проводит проверку, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 30 августа на Комсомольском проспекте рядом с одной из кофеен. К Габриэлю подошли четыре человека и отняли гитару за 20 тысяч рублей.

По горячим следам напавших удалось задержать. Альварес опознал их, гитару изъяли.

Накануне вечером неизвестные избили блогера Егора Жукова. Возбуждено уголовное дело о побоях. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что, по сообщениям очевидцев, на Жукова напали два человека и скрылись на самокатах.