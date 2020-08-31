Полиция возбудила уголовное дело после избиения Егора Жукова

09:33
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Уголовное дело о побоях возбуждено после избиения в Москве блогера Егора Жукова. Полиция устанавливает личности подозреваемых, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 августа. Жуков написал заявление в ОМВД Можайского района, после чего его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.
Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что очевидцы уверяют, что на Жукова напали два человека и скрылись на самокатах.
В августе 2019 года студента ВШЭ Егора Жукова арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках. Через месяц его перевели под домашний арест. Позже первоначальное обвинение было снято и заменено другим – в публичных призывах к экстремизму. Поводом стали ролики на YouTube.
Суд приговорил его к трем годам условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. Позже Мосгорсуд оставил без изменения приговор.
Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома
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