Роспотреднадзор проверит информацию об отравлении Алексея Навального

09:22
Фото: телеграм-канал "112"
Управление Роспотребнадзора по Томской области проведет проверку по сообщениям СМИ об отравлении Алексея Навального.
"В СМИ появилась информация об отравлении, мы должны отреагировать, провести проверку и согласовать информацию с прокуратурой", – отметили в ведомстве.
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить. Блогера госпитализировали в томскую больницу. В региональном Минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также она предположила, что у блогера токсическое отравление.
"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", – написала Ярмыш на своей станице в Twitter.
Кроме того, информацию о тяжелом состоянии Навального подтвердил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.
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