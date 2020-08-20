Роспотреднадзор проверит информацию об отравлении Алексея Навального

Фото: телеграм-канал "112"

Управление Роспотребнадзора по Томской области проведет проверку по сообщениям СМИ об отравлении Алексея Навального.

"В СМИ появилась информация об отравлении, мы должны отреагировать, провести проверку и согласовать информацию с прокуратурой", – отметили в ведомстве.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить. Блогера госпитализировали в томскую больницу. В региональном Минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальный находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также она предположила, что у блогера токсическое отравление.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", – написала Ярмыш на своей станице в Twitter.

Кроме того, информацию о тяжелом состоянии Навального подтвердил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.