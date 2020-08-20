Самолет, на котором летел Навальный, экстренно сел в Омске

07:15 (обновлено 20.08.2020 09:02)
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Томск, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала Ярмыш в Twitter.
Она также сообщила, что Навальный помещен в реанимацию.
Информацию об экстренной посадке самолета ТАСС подтвердили в аэропорту Омск-Центральный.
"Да, рейс 2614 авиакомпании "Сибирь" из Томска в Домодедово сел, пассажиру стало плохо. Прибыла бригада скорой помощи", – сказала представитель аэропорта Галина Гавриш.
При этом она подчеркнула, что ей не известна личность пассажира.
В марте самолет авиакомпании S7, который летел из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Кемерова из-за плохого самочувствия пассажира. 58-летний мужчина почувствовал себя плохо спустя полтора часа после вылета. На борту самолета находился врач, который оказал пассажиру первую помощь и сообщил, что нужна экстренная посадка.
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