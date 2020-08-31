Полиция начала проверку после избиения блогера Жукова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичная полиция начала проверку после избиения неизвестными блогера Егора Жукова в Москве.

В пресс-службе МВД по Москве сообщили ТАСС, что молодой человек обратился с заявлением о причинении телесных повреждений.

"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ ("Побои")", – сказали в пресс-службе.

30 августа телеграм-канал "Команда Жукова" сообщил, что блогера избили около дома. Также было опубликовано фото Жукова с кровоподтеками на лице и разбитой губой.

Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что, по словам очевидцев, на Жукова напали два человека, которые затем скрылись на самокатах.

Факт нападения также подтвердил адвокат Жукова Леонид Соловьев.

Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома

6 декабря 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно. Его признали виновным по делу о призывах к экстремизму после размещения роликов в YouTube.

Сам студент отмечал, что его блог носит исключительно академический характер, так как он обучается на факультете политологии Высшей школы экономики (ВШЭ).

Также Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках за на несогласованной акции 27 июля. Позже обвинения с него сняли.