Полиция начала проверку после избиения блогера Жукова

03:22
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Столичная полиция начала проверку после избиения неизвестными блогера Егора Жукова в Москве.
В пресс-службе МВД по Москве сообщили ТАСС, что молодой человек обратился с заявлением о причинении телесных повреждений.
"По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ ("Побои")", – сказали в пресс-службе.
30 августа телеграм-канал "Команда Жукова" сообщил, что блогера избили около дома. Также было опубликовано фото Жукова с кровоподтеками на лице и разбитой губой.
Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков рассказал, что, по словам очевидцев, на Жукова напали два человека, которые затем скрылись на самокатах.
Факт нападения также подтвердил адвокат Жукова Леонид Соловьев.
Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома
6 декабря 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно. Его признали виновным по делу о призывах к экстремизму после размещения роликов в YouTube.
Сам студент отмечал, что его блог носит исключительно академический характер, так как он обучается на факультете политологии Высшей школы экономики (ВШЭ).
Также Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках за на несогласованной акции 27 июля. Позже обвинения с него сняли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: