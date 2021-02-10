Бузова сообщила о желании исполнить российский гимн на ЧМ или параде Победы

Фото: ТАСС/URA.RU/Наталья Чернохат

Певица Ольга Бузова сообщила, что хочет исполнить гимн России на крупном международном турнире, пишет "Газета.ру".

"Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине", – написала она на своей странице в Instagram.

Бузова также прокомментировала запрет флага и гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В своей публикации она отметила, что ей не стыдно говорить о любви к Родине и гордости за нее.

Ранее Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, с которым они были в отношениях почти полтора года.