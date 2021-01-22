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Культура

11:04

Бузова заявила о расставании с Давидом Манукяном

культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, с которым они были в отношениях почти полтора года, сообщает "Экспресс газета".

До этого пара отдыхала на Мальдивах, где даже устроила фейковую свадебную церемонию. Но во время празднования дня рождения Бузовой между ними произошел конфликт, после которого звезда "Дома-2" сообщила о расставании.

Своих поклонников Бузова попросила о поддержке, так как в последнее время у нее случилось много неприятностей.

"Я свободная девушка. Нас больше нет. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама в Литве с бабушкой, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас", – написала она.

Ранее о своем расставании с мужем рассказала видеоблогер Ида Галич. Долгое время девушка не комментировала этот вопрос, но теперь ответила на него в stories.

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