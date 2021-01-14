"Историс": поклонники Бузовой обеспокоены исчезновением ее аппетитных форм

Поклонники Бузовой обеспокоены исчезновением ее аппетитных форм. Значительно уменьшились в объемах прелести Регины Тодоренко и Насти Ивлеевой.

В чем причина метаморфоз? Пластика, диета или фотошоп? Об этом – в программе "Историс".